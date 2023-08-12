Emet Belediye Meclisi Kütahya Valisi Ali Çelik'e Fahri Hemşerilik Beratı Verdi

Emet Belediye Meclisi Ağustos dönemi toplantısında Kütahya Valisi Ali Çelik'e hemşerilik beratı verilmesi kararlaştırıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Vali Ali Çelik'e yapılan çalışmalara destekleri için teşekkür etti ve başarılar diledi.

Emet Belediye Meclisi Ağustos dönemi toplantısında Kütahya Valisi Ali Çelik'e fahri hemşerilik beratı verdi.

Ağustos ayı toplantısını gerçekleştiren Emet Belediye Meclisi Kütahya Valisi Ali Çelik'e hemşerilik beratı verilmesini oy birliğiyle karara bağladı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet ve köylerinde yapılan çalışmalara daima destek veren Vali Ali Çelik'e meclis kararı ile hemşerilik beratı verdiklerini belirterek, "Valimize şükranlarımızı sunmak için aldığımız karar ve hemşerilik beratımız, kendilerinin tayinleri çıkması sebebiyle bir ayrılık ve vefa hediyesi oldu. Kütahya geneli sevilen ve sayılan valimizi bizlerde bir Gazi Emetli olarak görüyor ve her zaman ilçemizde görmek istiyoruz. Valimize yeni görev yerinde başarılar diliyoruz "dedi. - KÜTAHYA