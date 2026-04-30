Emep Milletvekili Sevda Karaca, Edremit'te Bir Fırında Staj Yapan Mesem Öğrencisinin İstismar Edildiği İddiasını Bakan Tekin'e Sordu

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Balıkesir Edremit'te bir simit fırınında staj yapan MESEM öğrencisinin "cinsel istismara maruz kaldığı" iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Karaca, "MESEM kapsamında öğrencilerin gönderildiği işyerleri hangi sıklıkla ve kimler tarafından denetlenmektedir? Edremit'teki bu simit fırını en son ne zaman denetlenmiştir? Sonuçları nedir" diye sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında simit fırınında staj yapan öğrencinin, iş yeri sahibinin "cinsel istismarına maruz kaldığı" iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Karaca önergesinde, geçen aylarda Sivas'ta, Urfa Birecik'te ve TBMM'de benzer şekilde istismarların yaşandığını belirterek, "MESEM programının çocukları her türlü sömürüye ve istismara açık hale getirdiği"ni ifade etti. Karaca, önergesinde şunları kaydetti:

"Çocukların şiddet sarmalı içinde mağdura ve faile dönüşmesinin önlenmesi için birincil adımının okul ortamında nitelikli eğitim olduğu bütün bilimsel çalışmalarla ortaya konmasına karşın, Bakanlığınız çocukları denetimsiz atölyelere, organize sanayi bölgelerine, fabrikalara göndermekte ısrar etmektedir. Sermaye çarkları işlesin diye devlet eliyle meşrulaştırılan bu çocuk işçilik düzeni, kamusal eğitim hakkını gasbetmekte ve çocukların yaşam güvenliğini tamamen ortadan kaldırmaktadır."

Karaca, Bakan Tekin'in yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

"İstismara uğrayan öğrenciye ve ailesine yönelik Bakanlığınız tarafından sağlanan herhangi bir psikososyal destek süreci başlatılmış mıdır?"

MESEM kapsamında öğrencilerin gönderildiği işyerleri hangi sıklıkla ve kimler tarafından denetlenmektedir? Edremit'teki bu simit fırını en son ne zaman denetlenmiştir? Sonuçları nedir?

MESEM programının hayata geçirilmesinden bu yana; kaç çocuk işyerinde çalışırken yaralanmış ya da hayatını kaybetmiştir? Kaç çocuk fiziksel veya cinsel istismara maruz kalmıştır? Okulda olması gereken çocukları, hiçbir güvenliği olmayan atölye ve fabrikalara gönderen bu sistemde, çocukların can güvenliği ve bedensel bütünlüğünden kim sorumludur? İşyerlerindeki usta öğreticilerin ve patronların pedagojik donanımı nasıl ölçülmektedir?

MESEM uygulamasının durdurulması ve çocukların örgün eğitime geri kazandırılması amacıyla bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

Okullarda artan şiddet olayları ile çocukların örgün eğitimden koparılması arasındaki bağa ilişkin Bakanlığınızın bir araştırması bulunmakta mıdır? Sonuçları nedir? Milli Eğitim Bakanlığı, çocukları sermayeye ucuz iş gücü olarak sunan politikalardan vazgeçerek parasız, bilimsel ve güvenli eğitim ilkelerini hayata geçirecek midir?"

Kaynak: ANKA