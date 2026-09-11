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EMEP'li Karaca'dan Ezgi Apartmanı Davası'nda çıkan karara tepki: Adalet yerini bulana kadar bu mücadele bitmeyecek

EMEP'li Karaca'dan Ezgi Apartmanı Davası'nda çıkan karara tepki: Adalet yerini bulana kadar bu mücadele bitmeyecek
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Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında verilen karara tepki göstererek, "Karar, katillere değil enkaz altında kaybettiğimiz 35 canın ailelerine ceza oldu" dedi. Karaca, sanıkların tahliye edilmesini eleştirdi ve "Adalet yerini bulana kadar bu mücadele bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında verilen karara tepki göstererek, "Karar, katillere değil enkaz altında kaybettiğimiz 35 canın ailelerine ceza oldu" dedi. Karaca, sanıkların tahliye edilmesini eleştirdi ve "Adalet yerini bulana kadar bu mücadele bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Sevda Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gözümüzün içine baka baka bir kere daha bu ülkedeki adalet sisteminin kime işlediğini, kimin sırtını sıvazladığını gösterdiler bize. Ezgi Apartmanı davasında çıkan karar, katillere değil enkaz altında kaybettiğimiz 35 canın ailelerine ceza oldu! Aileler aylarca adliye koridorlarında, mahkeme salonlarında 'Evlatlarımız için adaleti sağlayın' diye çırpındı. Bir anne, Nurgül Göksu, tırnaklarıyla enkazı kazıdı, kolonun kesildiğini kendi elleriyle delillendirdi.

Peki ne oldu sonunda? Savcılığın 'olası kast' dediği yerde, mahkeme kalktı 'bilinçli taksir'den komik cezalar verdi. O rantçıları serbest bıraktılar! 700 gün firar edip Ankara'daki villalarında sefa sürenler, bir de mahkeme salonunda sanık yakınlarının alkışları eşliğinde tahliye edildiler. Çünkü düzen böyle! Yoksulun, emekçinin canı bu sistemde ucuz. Karşılarında parası olan, güç sahipleri olunca kanunlar bir anda esneyiveriyor.

Apartman görevlisi ne diyor duyduk mu? 'Ben uyardım, beni tehdit ettiler, adalet paran varsa var' diyor. İşte gerçeğin ta kendisi bu! Bunu değiştirmek için yan yana duracağız, takibini bırakmayacağız. Ne o rantçılara ne de onları koruyan bu mahkeme kararlarına teslim olacağız. Adalet yerini bulana kadar bu mücadele bitmeyecek!"

Kaynak: ANKA
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