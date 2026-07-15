Emep'li Karaca: "Çocukları Korumak İstiyorsanız Önce Çocukları Suça Sürükleyen Düzeni Değiştireceksiniz"

(ANKARA) - EMEP Milletvekili Sevda Karaca, TBMM'ye sunulan suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifine tepki göstererek, "Çocukları korumak istiyorsanız önce çocukları suça sürükleyen düzeni değiştireceksiniz. Çocukları hapishanelerle değil haklarla büyüteceksiniz" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında suça sürüklenen çocuklara dair kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'de suça sürüklenen çocuklarla ilgili kurulan komisyonun çok sayıda toplantı gerçekleştirdiğini belirten Karaca, sunulan teklifin komisyon çalışmalarının ve uzman görüşlerinin değil, iktidarın çocuklara yaklaşımının ürünü olduğunu savundu. Karaca, teklifte korumadan çok cezalandırmanın, rehabilitasyondan çok kapatmanın, sosyal devlet anlayışından çok güvenlikçi politikaların öne çıktığını öne sürdü. Komisyonda dinlenen uzmanların tamamının, çocuk suçluluğunun ceza artırımıyla çözülemeyeceğini söylediğini ifade eden Karaca, buna rağmen teklifte çocuklara uygulanacak cezaların artırıldığını, hakimlere yetişkinlere daha yakın cezalar verebilme yetkisi tanındığını ve çocuklar bakımından tekerrür hükümlerinin genişletildiğini kaydetti.

"Devlet, çocuğun neden suça sürüklendiğini araştırmak yerine cezayı ağırlaştırmayı tercih ediyor" diyen Karaca, dünyada hiçbir ülkede çocuk suçluluğunun cezaların artırılmasıyla azaltılamadığını belirterek, bilimsel verilerin ve uzman görüşlerinin görmezden gelindiğini ifade etti."

"TEKLİF, ÇOCUK ADALET SİSTEMİNİN TEMEL İKLELERİNİ TERSİNE ÇEVİRİYOR"

Teklifin çocuk adalet sisteminin temel ilkelerini de tersine çevirdiğini söyleyen Karaca, bugüne kadar çocukların mümkün olduğunca kapalı ceza infaz kurumlarından uzak tutulmasının esas alındığını, yeni düzenlemeyle ise hükümlü çocukların cezalarına kapalı cezaevinde başlamasının kural haline getirildiğini belirtti.

AK Parti'nin geçmişte çocukların kapalı cezaevlerinden eğitimevlerine alınmasını başarı olarak sunduğunu dile getiren Karaca, bugün bunun tam tersinin yapıldığını söyledi.

"CEZAEVİ KAPISINI İLK DURAK HALİNE GETİRİYORSUNUZ"

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Pekin Kuralları ve çocuk adalet sisteminin evrensel ilkelerinin özgürlükten yoksun bırakmayı çocuklar açısından son çare olarak gördüğüne işaret eden Karaca, "Siz ise cezaevi kapısını ilk durak haline getiriyorsunuz. Bir çocuğu önce kapalı cezaevine koyup sonra 'iyi halli olursa eğitimevine geçebilir' demek güvenlikçi ceza siyasetidir" diye konuştu.

"SUÇ DEĞİL ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI MERKEZE ALINMALI"

Teklifle çocuklar arasında yeni eşitsizlikler yaratıldığını belirten Karaca, bazı suçlarda çocuklar lehine olan infaz hükümlerinin daraltıldığını ve aynı yaştaki çocuklar arasında işledikleri suçun niteliğine göre farklı infaz rejimleri oluşturulduğunu söyledi. Çocuk adaletinin temel ilkesinin suçun değil çocuğun ihtiyaçlarının merkeze alınması olduğunu vurgulayan Karaca, iktidarın ise çocukların neden suçla karşı karşıya geldiğini tartışmadığını ifade etti.

Türkiye'de yüz binlerce çocuğun okuldan koptuğunu, milyonlarca çocuğun derin yoksulluk içinde yaşadığını, çocuk işçiliğinin büyüdüğünü, uyuşturucu kullanım yaşının düştüğünü söyleyen Karaca, mahallelerde sosyal hizmetlerin, psikolojik desteğin ve kamusal gençlik politikalarının bulunmadığını dile getirdi.

"DAHA FAZLA HAPİSHANEYE DEĞİL, DAHA FAZLA SOSYAL HİZMET UZMANINA İHTİYAÇ VAR"

Çocukları korumanın yolunun ceza kanunlarını ağırlaştırmak olmadığını belirten Karaca, daha fazla çocuk hapishanesine değil, daha fazla sosyal hizmet uzmanına, psikoloğa, her mahallede ulaşılabilir gençlik merkezlerine, sosyal hizmet temelli okullara, parasız, bilimsel, laik ve nitelikli eğitime ihtiyaç olduğunu kaydetti. Karaca, "Çocukları korumak istiyorsanız önce çocukları suça sürükleyen düzeni değiştireceksiniz. Çocukları hapishanelerle değil haklarla büyüteceksiniz" dedi.

Karaca, kanun teklifini hazırlayan milletvekillerine seslenerek "Madem çocukları bu kadar çok düşünüyorsunuz, on binlerce imzayla masanızın üstüne koyduğumuz 'her okulda bir öğün ücretsiz yemek' talebinin gereğini niye yerine getirmediniz? Bu memlekette çocukların cezalandırılmasını isteyenden çok daha fazla çocukların okullarda ücretsiz yemek talebinin duyulmasını talep ediyor yurttaşlar. Çocuklarımızın karnını doyurmak için her yurttaşın cebinden çaldığınız ve patronlara aktardığınız paralarla çocuk koruması sisteminin kurulabileceğini gayet iyi biliyoruz" dedi.

Karaca, Emek Partisi olarak çocuk haklarını merkeze alan, cezalandırmayı değil onarıcı adaleti esas kılan ve çocuğun üstün yararını gözeten bir çocuk adalet sistemi için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA