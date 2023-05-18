Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Emep Genel Başkanlığına Selma Gürkan Getirildi

Emep Genel Başkanlığına Selma Gürkan Getirildi

Güncel Haberler

Emek Partisi (EMEP) Genel Yönetim Kurulu kararıyla, Ercüment Akdeniz’in istifasıyla boşalan Genel Başkanlık görevine Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan getirildi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Yönetim Kurulu kararıyla, Ercüment Akdeniz'in istifasıyla boşalan Genel Başkanlık görevine Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan getirildi.

Emek Partisi (EMEP) dün toplanan Genel Yönetim Kurulu kararıyla Genel Başkanlık görevine Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan'ın getirildiğini açıkladı. Partiden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

" 17 Mayıs tarihinde toplanan Genel Yönetim Kurulu'muz (GYK) Genel Başkanlık görevine, Genel Başkan Yardımcımız Selma Gürkan'ı getirmiştir. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz. 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde tek adam düzenine son vermek, işçi sınıfımızın ve ezilen halk kitlelerinin kazanımlarını ve mücadelesini büyütmek için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Emek ve özgürlükten yana olan herkesin yolu açık olsun. Birlikte kazanacağız, emekçiler kazanacak!"

Kaynak: ANKA / Güncel

Ercüment Akdeniz Selma Gürkan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title