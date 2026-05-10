Haberler

Emep'ten Tutuklu Sendikacı Mehmet Türkmen'in Annesine Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Anneler Günü dolayısıyla tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen'in annesini ziyaret etti. Ayşe Türkmen, oğlunun yokluğunun acısını duyduğunu ifade ederek, işçi hakları için yürütülen mücadeleye destek istedi.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Anneler Günü dolayısıyla tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in annesini ziyaret etti. Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen, oğlu yanında olmadığı için üzüntüsünü dile getirdi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Aslan ile Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, cezaevinde tutuklu olan Mehmet Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen'e ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan EMEP Genel Başkanı Aslan, Mehmet Türkmen'in duruşmasının sadece BİRTEK-SEN'i değil tüm işçi ve emekçilerin sendikal hak mücadelesini ilgilendirdiğini söyledi. Aslan, parti heyeti olarak salı günü Gaziantep Adliyesi'nde görülecek duruşmada hazır bulunacaklarını belirtti.

Mehmet Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen de oğlunun yokluğunda buruk bir Anneler Günü geçirdiğini dile getirdi.  Ayşe Türkmen, "Bugün Anneler Günü, Mehmet'im yanımda olmadığı için çok üzgünüm. Benim oğlum 12 yaşından beri çalışan, ailesine bakan işçi/emekçi bir çocuktur. İşçilerin yanında durduğu için hücreye atıldı. Bütün sendikacıları, bütün işçileri ve bütün Türkmenleri oğlumun mahkemesinde yanında görmek istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan etkin pişmanlık başvurusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı

Komşu başkentte şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...