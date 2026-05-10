Emep'ten Tutuklu Sendikacı Mehmet Türkmen'in Annesine Ziyaret

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Anneler Günü dolayısıyla tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in annesini ziyaret etti. Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen, oğlu yanında olmadığı için üzüntüsünü dile getirdi.

Ziyarette konuşan EMEP Genel Başkanı Aslan, Mehmet Türkmen'in duruşmasının sadece BİRTEK-SEN'i değil tüm işçi ve emekçilerin sendikal hak mücadelesini ilgilendirdiğini söyledi. Aslan, parti heyeti olarak salı günü Gaziantep Adliyesi'nde görülecek duruşmada hazır bulunacaklarını belirtti.

Mehmet Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen de oğlunun yokluğunda buruk bir Anneler Günü geçirdiğini dile getirdi. Ayşe Türkmen, "Bugün Anneler Günü, Mehmet'im yanımda olmadığı için çok üzgünüm. Benim oğlum 12 yaşından beri çalışan, ailesine bakan işçi/emekçi bir çocuktur. İşçilerin yanında durduğu için hücreye atıldı. Bütün sendikacıları, bütün işçileri ve bütün Türkmenleri oğlumun mahkemesinde yanında görmek istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA