ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Seyit Aslan: Gün Antiemperyalist Mücadeleyi Yükseltme ve ABD Saldırganlığına Karşı Birleşme, Mücadele Etme Günüdür"

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin, "Dünyada ezilen ve sömürülen halkların baş düşmanı olan ABD yönetiminin yapmış olduğu bu saldırı ilk değil son da olmayacak. Gün antiemperyalist mücadeleyi yükseltme ve ABD saldırganlığına karşı birleşme, mücadele etme günüdür" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına tepki gösterdi. Aslan, emperyalist saldırganlığın artarak devam ettiğini belirterek, ABD'nin yeni yılın ilk günlerinde Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede bulunduğunu ifade etti. Aslan'ın paylaşımı şöyle:

"Haftalardır Trump tarafından yapılan tehditler ve korsanlık Venezüella'ya havadan bombalamaya kadar vardırıldı. Venezüella devlet başkanı Maduro ABD tarafından esir alındı. Bir ülkenin ve halkın bu kadar açık saldırı altında olduğu koşullarda, hiçbir ülke ve halk güvende değildir.

Yaşanan gelişmeler ile görüyoruz ki, dünyada ezilen ve sömürülen halkların baş düşmanı olan ABD yönetiminin yapmış olduğu bu saldırı ilk değil son da olmayacak. Gün antiemperyalist mücadeleyi yükseltme ve ABD saldırganlığına karşı birleşme, mücadele etme günüdür. Kapitalist emperyalist barbarlık karşısında halkların birleşik mücadelesini savunmaya devam edeceğiz."