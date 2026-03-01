Haberler

Emep Genel Başkanı Aslan: "Gazetecilik Suç Değildir, Gazetecilik Faaliyeti Engellenmemelidir"

Güncelleme:
Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti ve bu durumu basın ve ifade özgürlüğü ihlali olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer ve Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Gazetecilerin gözaltına alınması halkın haber alma hakkı, basın ve ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelmektedir. Üç gazeteci derhal serbest bırakılsın! Gazetecilik suç değildir, gazetecilik faaliyeti engellenmemelidir" açıklamasını yaptı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İran'a başlatılan emperyalist saldırı sırasında Adana'da bulunan İncirlik NATO üssünden paylaşılan canlı yayın görüntüleri nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer ve Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen gözaltına alındı. Saray rejimi gazetecileri gözaltına alarak işbirlikçi tutumunu gizleyemez. Emperyalistlerin ve Siyonist İsrail'in çıkarları için kullanılan Türkiye'deki NATO üslerinin yerleri ve rolleri sır değildir. Gözaltı kararları, ABD ve İsrail'in İran'a dönük saldırılarında Türkiye'nin rolünü gizleme amacı taşımaktadır. Gazetecilerin gözaltına alınması halkın haber alma hakkı, basın ve ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelmektedir. Üç gazeteci derhal serbest bırakılsın! Gazetecilik suç değildir, gazetecilik faaliyeti engellenmemelidir."

Kaynak: ANKA
