(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, çocuk işçiliğine ve eğitim hakkı ihlallerine dikkat çekerek, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü bir kutlama değil mücadele günüdür. MESEM projesi iptal edilsin, MESEM'e ayrılan bütçe yoksul emekçi çocuklara burs olarak verilsin. Bütçeden tarikat ve cemaatlere aktarılan kaynaklar kesilsin. Çocukları dişlileri arasında ezen düzeni mücadelemizle yıkalım" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, MESEM uygulamasını eleştirerek çocuk işçiliğine ve eğitim hakkı ihlallerine dikkat çekti. İSİG verilerine göre 1 Ocak-24 Ekim günleri arasında 71 çocuğun çalışırken hayatını kaybettiğini belirten Aslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bu yıl 20 Kasım'ı; her gün daha fazla yoksullaşan milyonlarca emekçi ailenin binlerce çocuğunun daha okuldan koparak sanayiye sürüldüğü bir tablo ile karşılıyoruz. Saray rejiminin bir yandan ücretleri baskılayan, öte yandan MESEM projesiyle yoksul çocukların işçileşmesini teşvik eden Erdoğan-Şimşek programı çocukların okuldan koparılarak eğitim haklarının gasbedilmesine neden olmaktadır.

Bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan payı daraltan, eğitimin en temel ihtiyaçlarının faturasını velilerin sırtına yükleyen, ücretsiz bir öğün sağlıklı yemek talebini 'bütçe yetersizliğini' gerekçe göstererek yıllardır reddeden Saray rejimi, MESEM projesini patronların ucuz işgücü beklentisini karşılayacak bir kampanyaya dönüştürmüş ve bütçeyi denetimsiz fabrikalara ve atölyelere sürülen çocukların ücretlerini patronlar adına ödemek üzere sermayeye açmıştır. Haftanın 6 günü, günün 8-10 saatini sanayinin çarkları arasında geçiren yüz binlerce MESEM'li çocuğa ödenen en yüksek miktar ise asgari ücretin yarısı düzeyindedir. Bu tablo herhangi bir işçiden daha az çalışmayan MESEM'lilere asgari ücretin dahi ödenmediği; ödenen paranın ise patronun cebinden çıkmadığı bir kölelik düzenini göstermektedir.

MESEM'lerdeki çalışma koşulları ise çocukların yüz yüze kaldığı hak ihlallerinin bir başka boyutunu gözler önüne sermektedir. Oyun çağındaki çocuklar çalıştıkları alanlarda hakarete, küfre ve hatta fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Çalışma alanlarındaki göstermelik denetimler iş kazaları ve iş cinayetleri olarak basına yansımaktadır. MESEM'liler açısından iş kazaları bir rutine dönüşmüş, iş cinayetleri nedeniyle yaşamının baharında hayattan koparılan çocuklara her geçen gün yenileri eklenmiştir. İSİG verilerine göre 1 Ocak – 24 Ekim tarihleri arasında 71 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

Sermaye ve Saray rejiminin çıkarlarına uygun düşen utanılası bu düzen; yüzü kızarmak bir yana Saray oligarşisinin övünç kaynağıdır. Güncellenen Orta Vadeli Program'da projenin yaygınlaştırılması ve MESEM yaşının düşürülmesi hedeflenmekte, müfredatın ise patronların da katılımıyla sanayinin ihtiyaçlarına daha fazla uyum sağlayacak şekilde yenilenmesi istenmektedir. Bu düzenin istikrarı ise Saray oligarşisinin 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adını verdiği müfredat ile sağlanmak istenmektedir. Eğitimin bilimsel niteliğini zayıflatan bu müfredat ölümü de göze alarak asgari ücretin yarısı bir paraya çalışmak zorunda bırakılan çocukları itiraz etmeyen, şükreden vatandaşlara dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Çocuklarımızın geleceğini karartan bu gerici anlayışın başka acı sonuçlarını da her gün yaşamaktayız. Sistemli bir politikanın sonucu olarak Saray rejimi tarafından beslenip büyütülen tarikat ve cemaatlerin karanlığına itilen çocuklarımız yıllardır şiddete, tacize, istismara maruz kalmakta ve hatta hayatlarını kaybetmekte, cinayete kurban gitmektedirler. Cemaate ait kaçak otoparkta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mahmut Işıldak ve cemaat içerisinde istismara maruz kaldıktan sonra annesinin adalet arayışı sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Hifa İkra Çelik'tir.

Çocukların hayatına kasteden bu düzenin sorumlusu Saray oligarşisidir. Çocuklarımızı bu sömürü ve cehennem düzenine kurban etmenize izin vermeyeceğiz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü bir kutlama değil mücadele günüdür. Çocuklarımıza miras bırakacağımız insanca yaşam ve güvenli geleceği de ancak birleşik mücadele ile kazanabiliriz. Çocukları dişlileri arasında ezen düzeni mücadelemizle yıkalım.

MESEM projesi iptal edilsin, MESEM'e ayrılan bütçe yoksul emekçi çocuklara burs olarak verilsin. Sermayeye, savaşa değil, eğitime bütçe. Bütçeden tarikat ve cemaatlere aktarılan kaynaklar kesilsin. Parasız, bilimsel, laik, anadilinde, demokratik eğitim istiyoruz."

Kaynak: ANKA