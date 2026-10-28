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EMEP Başkanı Aslan, İmbat Madencilik işçilerinin alacakları için yaptırım istedi

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EMEP Başkanı Aslan, İmbat Madencilik işçilerinin alacakları için yaptırım istedi
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, İmbat Madencilik işçilerinin önündeki engellerin kaldırılmasını ve ücretlerini ödemeyen şirkete yaptırım uygulanmasını istedi. Aslan, işçilerin alacaklarının ödenmesini ve beş madencinin ölümüne ilişkin etkin soruşturma yürütülmesini talep etti.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Hakları için yollara düşen İmbat Madencilik işçilerinin önündeki engeller derhal kaldırılsın. İşçilerin ücretlerini ödemeyen şirkete ve patronlarına yaptırım uygulansın, işçilerin tüm alacakları ödensin. Beş madencinin ölümüne ilişkin soruşturma etkin biçimde yürütülsün" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İmbat Madencilik'te hak ihlallerine ve cezasızlığa son verilsin. İmbat Madencilik'te işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmıyor, denetimler yapılmıyor. Yaşanan iş cinayetlerinin üzeri örtülüyor, sorumlular cezasızlıkla korunuyor. İşçilerin yaşamını korumak için kılını kıpırdatmayanlar, ücretleri ödenmeyen madencilerin hak arama mücadelesinin önüne engeller çıkarıyor. İşçileri göz göre göre ölüme gönderen, sağ kalanların ücretlerine çöken, hakkını arayan madencilere biber gazıyla saldıran bu düzenin adı Saray oligarşisidir.

Taleplerimiz açık: Hakları için yollara düşen İmbat Madencilik işçilerinin önündeki engeller derhal kaldırılsın. İşçilerin ücretlerini ödemeyen şirkete ve patronlarına yaptırım uygulansın, işçilerin tüm alacakları ödensin. Beş madencinin ölümüne ilişkin soruşturma etkin biçimde yürütülsün; siyasi ve idari yetkililer dahil tüm sorumlulardan hesap sorulsun. İmbat Madencilik işçilerinin haklı mücadelesi kazanımla sonuçlanana kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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