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EMEP Başkanı Aslan, AYM önünde emekli polisin intihar girişimini yoksulluğa bağladı

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EMEP Başkanı Aslan, AYM önünde emekli polisin intihar girişimini yoksulluğa bağladı
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polis memuru için 'Bu sıradan bir intihar girişimi değildir' dedi. Aslan, emeklinin yoksulluğa mahkum edilerek Saray düzeni tarafından adım adım intihara sürüklendiğini savundu.

(ANKARA)- EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polis memuruna ilişkin, "Bu sıradan bir intihar girişimi değildir. Yoksulluğa mahkum edilen bir emekli Saray düzeni tarafından adım adım intihara sürüklenmiştir. AYM binası önünde yaşananlar iktidar eliyle tasarlanmıştır, göz göre göre gelmiştir" dedi.

EMEK Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde intihar girişiminde bulunan emekli polis memuru hakkında partisinin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayımladı. Aslan şunları kaydetti:

"Emekli Ali'yi intihara sürükleyen, sermaye ve Saray düzenidir Açlık sınırının yarısı düzeyindeki aylıklarla yaşamaya mahkum edilen emeklilerin, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirdikleri eylem sırasında 2 çocuk babası emekli bir polis memuru beylik tabancası ile yaşamını sonlandırmak istedi.

Bu sıradan bir intihar girişimi değildir. Yoksulluğa mahkum edilen bir emekli Saray düzeni tarafından adım adım intihara sürüklenmiştir. AYM binası önünde yaşananlar iktidar eliyle tasarlanmıştır, göz göre göre gelmiştir.

Emekliyi intihara sürükleyen yoksulluğun sorumlusu; ülkeyi sermaye için cennet, emekçiler için cehenneme çeviren kapitalist düzenin kendisidir. Emekliyi intihara sürükleyenler, trilyonları faiz ödemesi adı altında tefecilere aktarırken emeklileri açlığa mahkum edenlerdir. Emekliyi intihara sürükleyenler, 5'li çetelere, yandaş müteahhitlere 'garanti ödemeleri' adı altında milyarlar aktarırken emeklileri kümesten bozma otel odalarına mahkum edenlerdir.

Emekliyi intihara sürükleyenler sermayeye oluk oluk ucuz kredi akıtırken hayatını ancak borçla döndürebilen emeklilerin sırtındaki faiz yükünü katlayanlardır.

Bu cenderede kendisini yalnız ve çaresiz hisseden tüm işçilere, emekçilere, emeklilere sesleniyoruz.  Yalnız değilsiniz, yalnız değiliz. Bu sömürü düzenini birleşerek değiştirebiliriz. Bu düzeni değiştirmek için hemen birleşmeliyiz."

Kaynak: ANKA
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