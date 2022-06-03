Emel Sayın'ın duygusal anları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emel Sayın'ın duygusal anları

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Emel Sayın'ın duygusal anları

İdris TİFTİKCİ / KEMAN virtüözü ve ünlü besteci Selçuk Tekay için düzenlenen gecede sahne alan Emel Sayın duygusal anlar yaşadı.

İdris TİFTİKCİ / KEMAN virtüözü ve ünlü besteci Selçuk Tekay için düzenlenen gecede sahne alan Emel Sayın duygusal anlar yaşadı.

Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneği'nin organize ettiği gecede, besteleriyle bir döneme damgasını vuran ve geçtiğimiz yıl vefat eden keman virtüözü Selçuk Tekay besteleriyle anıldı. Cemal Reşit Rey konser salonunda sahne alan Emel Sayın duygusal anlar yaşadı. Sayın, "Ankara'da son konserimizi verdiğimizde Selçuk Tekay'la beraberdik. Bugün ilk defa onun için ve onunla sahnedeyim. Kardeşim gibi sevdiğim, aileden biri olan 40 yıla yakındır birlikte çalıştığım canım arkadaşım onu anmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Selçuk Tekay, Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra konservatuvar eğitimini tamamladı, ardından da Feridun Darbaz, Teoman Önaldı ve Emin Ongan, gibi hocalarla çalıştı. Doğuştan gelen müzik yeteneği ve disiplinli çalışmalarının ardından başarılı işlere imza atan Selçuk Tekay, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy gibi birçok ünlü ismin albüm ve sahne çalışmalarını yönetmişti. Selçuk Tekay geçtiğimiz yıl 68 yaşında hayatını kaybetmişti.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Selçuk Tekay Emel Sayın Beyoğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title