Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Sincan'da Emekli Uzman Çavuşun Eşi ve Kızlarına Ateş Ettiği Olaya İlişkin İki Cumhuriyet Savcısı Görevlendirildi

Ankara Sincan'da emekli Uzman Çavuş R.B., eşi ve iki kızına ateş ettikten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Ankara Sincan'da emekli Uzman Çavuş R.B.'nin eşi ve iki kızına tabancası ile ateş ettiği, ardından kendini vurduğu olaya ilişkin iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara, Sincan ilçesinde 7 Nisan 2026 günü saat 22.30 sıralarında emekli Uzman Çavuş R.B isimli şahsın ilk tespitlere göre ikametinde ailesi ile tartışması sonucu resmi nikahlı eşi D.B ile I. N.B ve S.B isimli kızlarına beylik tabancası ile ateş ettiği akabinde kendini aynı tabancayla vurduğu değerlendirilmektedir. İki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: ANKA
