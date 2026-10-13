Emekli Tümamiral Bağcıoğlu, Karadeniz'de çözümün askeri tedbirler olmadığını söyledi

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(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların seyrüsefer serbestisini tehdit ettiğini belirterek, "Çözüm askeri tedbirlerde değildir" dedi. Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin dahil olacağı askeri tedbirlerin çatışmayı tırmandırabileceğini belirten Bağcıoğlu, diplomatik girişimler ve askeri olmayan yaptırımların değerlendirilmesini istedi.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de aralarında Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı gemilerin de bulunduğu ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bağcıoğlu, "Karadeniz bıçak kemiğe dayandı" ifadesiyle başladığı paylaşımında şunları kaydetti:

" Karadeniz'de, Rusya veya Ukrayna limanlarına giriş-çıkış yapmayan, aralarında Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı gemilerin de bulunduğu ticari gemiler hedef alınmaya devam ediyor.

Bu saldırılar, Karadeniz genelinde seyrüsefer serbestisini tehdit etmekte, tarafsız ticari gemileri de çatışmanın hedefi haline getirmektedir.

Çözüm askeri tedbirlerde değildir. Karadeniz'e sahildar olmayan ülkelerin dahil olacağı askeri tedbirler, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni aşındırmaya yönelik olabileceği gibi çatışmayı daha da tırmandırabilir.

Gelinen noktanın vahameti Rusya ve Ukrayna'nın en üst makamlarına doğrudan iletilmeli; savaşan taraflar da dahil olmak üzere iletişim ve koordinasyon usulleri geliştirilmeli, diplomatik girişimler ve askeri olmayan yaptırımlar değerlendirilmelidir."

Kaynak: ANKA