Emekli Topçu Yarbay Recep Yaşar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kanser tedavisi gören emekli Topçu Yarbay Recep Yaşar, hastanede hayatını kaybetti. Törenle uğurlanan Yaşar, Türk bayrağına sarılı naaşıyla toprağa verildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli Topçu Yarbay Recep Yaşar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser tedavisi gören Yaşar, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşar için Yeni Mahalle Camisi'nde tören düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Polatlı Şehir Mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Törene, Yaşar'ın ailesi, Topçu ve Füze Okulunda görevli askerler, siyasi parti temsilcileri, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
