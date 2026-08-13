Emekli polis memuru kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

TOKAT'ta emekli polis memuru Adem Kökçü (48), kene tutunmasının ardından rahatsızlanarak tedavi gördüğü Samsun Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Büro Amirliği'nden emekli polis memuru Adem Kökçü, yaklaşık 3 gün önce ateşlenme şikayetiyle Zile Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından Kökçü, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Kökçü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle öldüğü tahmin edilen Kökçü'nün kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı