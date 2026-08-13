Haberler

Emekli polis memuru kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Emekli polis memuru kene ısırması sonucu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta emekli polis memuru Adem Kökçü (48), kene tutunmasının ardından ateşlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Samsun Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Kökçü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

TOKAT'ta emekli polis memuru Adem Kökçü (48), kene tutunmasının ardından rahatsızlanarak tedavi gördüğü Samsun Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Büro Amirliği'nden emekli polis memuru Adem Kökçü, yaklaşık 3 gün önce ateşlenme şikayetiyle Zile Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından Kökçü, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Kökçü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle öldüğü tahmin edilen Kökçü'nün kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! O vekil partisinden istifa etti
ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor

ABD'den gerilimi tırmandıracak karar! Orta Doğu'ya yeni uçak gemisi
Ünlü şarkıcıdan sahnelere bebek arası: Oğlum karnımda son konserim

Ünlü şarkıcı doğumu sahnede yapmadan son şarkılarını söyledi

Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

Süleymancılar operasyonunda ünlü markanın sahibi de gözaltında
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede