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Emekli Polis Memuru Denizde Boğuldu

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Antalya'nın Finike ilçesine tatile gelen emekli polis memuru Ömer Şan, denizde boğularak hayatını kaybetti. Şan'ın cenazesi Ankara'ya götürülecek.

ANTALYA'nın Finike ilçesine tatile gelen emekli polis memuru Ömer Şan (75), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Ankara'da yaşayan emekli polis memuru Ömer Şan, bir süre önce ailesiyle tatil için, daha önce görev de yaptığı Finike ilçesine geldi. Dün öğle saatlerinde serinlemek için denize giren Şan, bir süre yüzdükten sonra fenalaştı. Şan'ın hareketsiz kaldığını gören yakınları, denizden çıkarıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada sahilde bulunan bir doktor, Şan'a kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde, Şan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi morgdan alınan Şan, Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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