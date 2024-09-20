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Emekli Polis Memuru Ali Çetin Evinde Ölü Bulundu

Emekli Polis Memuru Ali Çetin Evinde Ölü Bulundu
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Burdur'da emekli polis memuru Ali Çetin, evinde eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirtti.

BURDUR'da emekli polis memuru Ali Çetin (71) evinde ölü bulundu.

Burdur merkez Yenice Mahalle Eski Antalya Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Ali Çetin, Antalya'dan eve gelen eşi tarafından balkonda hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Çetin'in cenazesi yapılan inceleme sonrası morga konuldu.

HABER- KAMERA Mesut MADAN BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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