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Bartın'da Traktör Kazası: Emekli Müdür Hayatını Kaybetti

Bartın'da Traktör Kazası: Emekli Müdür Hayatını Kaybetti
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BARTIN'ın Çöpbey köyünde şarampole devrilen traktörün altında kalan emekli lise müdürü Hüseyin Arslan (66), hayatını kaybetti.

BARTIN'ın Çöpbey köyünde şarampole devrilen traktörün altında kalan emekli lise müdürü Hüseyin Arslan (66), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çöpbey köyünde meydana geldi. Tarladan köyüne dönen Hüseyin Arslan idaresindeki 74 AD 331 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Arslan'ın cenazesi itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı. Emekli lise müdürü olduğu öğrenilen Arslan'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Arslan'ın uzun yıllar Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu lisesinde müdür olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldığı ve köye yerleştiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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