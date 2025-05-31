Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, Ölümünün 45. Yılında Anıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, ölümünün 45. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programında mezarı başında yad edildi. Törene aile bireyleri ve yerel yöneticilerin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, ölümünün 45. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Yıldırım Mezarlığı'ndaki anma programında, Şarkışla Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Okan Gürcan, Polat'ın biyografisini okudu.
İlçe Müftüsü Serkan Yalçın'ın dua ettiği programda, mezara karanfil bırakıldı.
Anma programının ardından Osman Fazıl Polat Anı Evi'nde etkinlik düzenlendi. Katılımcılar, burada sergilenen Polat'a ait kişisel eşyalar, fotoğraflar ve döneme ait belgeleri inceledi.
Törene, Polat'ın ailesinin yanı sıra, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çilek, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Teğmen Enes Karaca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.