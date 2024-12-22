Üye Girişi
Haberler
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son anları
Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
Suriye sınırında kritik zirve! Masadan çıkan mesaj çok net
Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
Bu adımlar ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını artıracak

Emekli İsmail Akpınar'ın Anadol Hayali Gerçek Oldu

Emekli İsmail Akpınar'ın Anadol Hayali Gerçek Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yaşayan 62 yaşındaki İsmail Akpınar, gençliğinden beri hayalini kurduğu Anadol marka otomobile emekli olduktan sonra sahip oldu. 1981 model A8 Anadol'u satın alarak orijinalliğini koruyan Akpınar, aracını kendi zevkine göre boyatmış ve Anadol'un sağlamlığına dikkat çekiyor.

Bolu'da yaşayan İsmail Akpınar, gençlik yıllarından beri kurduğu Anadol marka otomobil sahibi olma hayalini emekli olduktan sonra gerçeğe dönüştürdü.

Belediye emeklisi 62 yaşındaki Akpınar, gençliğinde Türkiye'nin seri üretilen ilk yerli otomobil markası olarak 57 yıl önce yollarda yerini alan Anadol'u satın alma hayali kurdu.

Yıllarca çeşitli nedenlerle bu hayalini gerçekleştiremeyen Akpınar, Anadol'a duyduğu özlemini emekli olduktan sonra giderdi.

Akpınar, 5 yıl önce satın alarak orijinalliğini koruduğu 1981 model Anadol marka otomobiliyle yolculuğun keyfini sürüyor.

"Anadol'a hayranım"

İsmail Akpınar, AA muhabirine, Anadol marka otomobile hayran olduğunu söyledi.

Akpınar, daha önce birçok marka ve model araç kullandığını ancak Anadol'un gönlünde farklı bir yere sahip olduğunu belirterek, "Arabayı alalı 5 sene oldu. Kendim boyattım arabayı. Bu rengi özellikle deneye deneye üzerinde buldum. Ön tarafındaki panjurun olduğu yerler orijinal olarak siyah yapılmıştı, orayı da boyattım." dedi.

Aracının 1981 yılında üretilen A8 modeli olduğunu dile getiren Akpınar, şunları anlattı:

"Orta halli binek bir otomobil. Arabanın çürümesi yok, parçasında sıkıntı yok. Genelde klasik arabalarda parça bulma sıkıntısı var ancak bu yerli üretim olduğu için Türkiye'nin her tarafında Anadol parçası bulunuyor. Günümüz şartlarına uygun olmayan fren sistemini ve ön takımlarını değiştirdim. Onun dışındaki tüm parçaları ve özellikleri fabrikadan çıktığı gibi. Arabanın her şeyi orijinal. Döşemeleri dahi orijinal. Arabam daha 125 bin kilometrede."

"Anadol sevgisi olanlar yanıma geliyor"

Aracının ilgi gördüğünü anlatan Akpınar, "Yollarda ya da bir yerde park ettiğimde Anadol sevgisi olanlar yanıma geliyor. Onlara araba hakkında bilgi veriyorum. A8 piyasada fazla bulunmadığından insanların dikkatini çok çekiyor. Zaten Bolu'da da 3 tane var. Görenler güzel olduğunu söylüyor ya da el hareketleriyle güzel olduğunu işaret ediyorlar." diye konuştu.

Akpınar, Anadol marka otomobilleri diğerlerinden ayırdığını belirterek, "Anadol'a binmek bir ayrıcalık. Bu bambaşka bir araba. Her yeri fiber olan, çürümeyen, altında çelik şasi bulunan çok sağlam bir araba yapılmış." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
img

Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar
img

Paraya para demeyecekler
img

4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasından ilk görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Zayıflamak için masaya yattı, midesi ters tarafta çıktı! 100 binde bir görülüyor
Doktorlar ameliyatta hastanın midesini bulamadı
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt

Son Dakika Haberleri

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle Bein Sports CANLI izle! BEIN SPORTS 1-2-3 şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki MASTERCHEF 6. CEKETİ ONUR MU, ŞİRİN Mİ ALDI? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu? Okullar tatil mi? 23 Aralık hangi illerde okullar tatil? Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı? Google Doodle ile Maanfasen Sürprizi maanfasen Doodle Ekranına Taşındı
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.