Emekli Bekçinin Tüfekli Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde bir emekli bekçi, komşusu ile evine su sızması nedeniyle çıkan tartışma sonrasında tüfekle ateş açtı. Olayda komşusu Mustafa Atıcıoğlu hayatını kaybederken, 7 yaşındaki oğlu P.A. hastanede tedavi altında.

İZMİR'in Konak ilçesinde emekli bekçi Hasan D.'nin (78), evine akan su nedeniyle tartışıp, tüfekle vurduğu üst kattaki komşusu Mustafa Atıcıoğlu (36) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Atıcıoğlu'nun oğlu P.A.'nın (7) ise tedavisi sürüyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Emekli bekçi Hasan D., üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle komşusu Mustafa Atıcıoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan D., evinde bulundurduğu tüfekle Mustafa Atıcıoğlu'na ateş etti. Olayda, Mustafa Atıcıoğlu ile oğlu P.A. vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, dün Hasan D.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Mustafa Atıcıoğlu bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlu P.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
