Emekli bekçi, tartıştığı komşusunu ve oğlunu tüfekle ağır yaraladı

İzmir'in Konak ilçesinde emekli bekçi evine akan su nedeniyle tartıştığı üst kat komşusu ile 7 yaşındaki oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı.

EMEKLİ BEKÇİ DEHŞET SAÇTI

Olay, saat 19.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Emekli bekçi Hasan D., üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle komşusu Mustafa Atıcıoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Hasan D., evinde bulundurduğu tüfekle Mustafa Atıcıoğlu'na ateş etti.

BABA İLE 7 YAŞINDAKİ OĞLU AĞIR YARALI

Olayda, Mustafa Atıcıoğlu ile oğlu Poyraz Atıcıoğlu vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, suç aletiyle birlikte Hasan D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.