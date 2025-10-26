Haberler

Emekli Astsubayın Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde yalnız yaşayan emekli astsubay Osman Topuksak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi ancak sağlık ekipleri geldiğinde ölü bulundu.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen emekli astsubay Osman Topuksak (64), adrese giden ekiplerce evinde ölü bulundu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan emekli astsubay Osman Topuksak, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden eve giren ekipler, Topuksak'ı odada hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde Topuksak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan işlemlerin ardından Topuksak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
