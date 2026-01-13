Haberler

Emek Partisi Genel Başkanı Aslan'dan Venezuela Büyükelçiliği'ne Ziyaret: "Emperyalist Saldırganlığa Karşı Ortak Mücadele Zorunlu Hale Gelmiştir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, ABD'nin Venezuela üzerindeki saldırılarını kınayarak, Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti ve emperyalizme karşı uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının ardından Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek, dayanışma mesajlarını iletti. Aslan, "Emperyalist saldırganlığa karşı başta ABD olmak üzere halkların dayanışması ve ortak mücadelesi zorunlu hale gelmiştir" ifadesini kullandı.

Emek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek, partisinin dayanışma mesajlarını iletti. Aslan, şunları kaydetti:

"Emperyalizm, dünya halklarının baş belasıdır. ABD barbarlığının geldiği boyut, halkların iradesine saldırmak, ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına şiddet ve savaş yoluyla el koymaktır. Yaşanan saldırıyı kınıyor ve bir an önce Venezuela Devlet Başkanının serbest bırakılmasını talep ediyor, kahramanca savaşan askerler için başsağlığı diliyoruz. Emperyalist saldırganlığa karşı başta ABD olmak üzere halkların dayanışması ve ortak mücadelesi zorunlu hale gelmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Adliyede anbean yaşananlar! Savcının vurduğu kadın hakimi o kurtarmış
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor