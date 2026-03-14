İskender Bayhan'dan Hakan Fidan'a: "Nato ve ABD Üslerinin Kapatılması ve Ülkeden Çıkarılması İçin Bir Girişimde Bulunacak Mısınız?"

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, "Türkiye'nin NATO üzerinden bir bölgesel savaşın parçası haline gelme riskine karşı hangi somut adımları atacaksınız? Türkiye'yi savaşın cephesi haline getiren NATO ve ABD üslerinin kapatılması ve ülkeden çıkarılması için bir girişimde bulunacak mısınız?" sorularını yöneltti.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin tutumunu Meclis gündemine taşıdı. Bayhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin emperyalist güçlerin bölgeyi yeniden paylaşma planlarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin izlediği ABD ve NATO eksenli dış politika nedeniyle giderek daha fazla bu savaş politikalarının içine çekildiğini ileri süren Bayhan, iktidarın NATO ile kurduğu askeri ve siyasi bağımlılık ilişkilerinin Türkiye'yi bölgesel bir savaşın doğrudan tarafı haline getirme riskini büyüttüğünü savundu.

Bayhan, emperyalist ve siyonist güçlerin Orta Doğu'daki müdahalelerini, "demokrasi" söylemleriyle meşrulaştırmaya çalıştığını belirterek, bölgenin giderek daha geniş bir savaşın içine sürüklendiğini kaydetti. Bayhan, 2021–2025 döneminde NATO üyesi 29 Avrupa ülkesinin silah ithalatının önceki döneme göre yüzde 143 arttığına işaret ederek, "Her yeni savaş, silah tekelleri için yeni siparişler ve daha büyük karlar anlamına geliyor" dedi. Bayhan, şunları kaydetti:

"Emperyalist güçler için savaşın yayılmasının en kolay yolu NATO mekanizmalarını devreye sokarak cepheyi genişletmektir. Nitekim İran'dan atılan bir füzenin parçalarının Türkiye'ye düşmesi bile hemen 'NATO devreye girmeli mi?' tartışmalarını gündeme getirmiştir. Türkiye'deki ABD üslerinin açık biçimde kullanılması, Türkiye'nin hedef haline gelmesi ve NATO'nun 5'inci maddesinin devreye sokulması ise ülkenin bu savaşın doğrudan tarafı haline getirilmesi anlamına gelecektir."

Bayhan, önergesinde Bakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Emperyalist–siyonist ittifakın Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren saldırganlığının parçası olmamak ve Türkiye'nin İran'a yönelik olası bir askeri müdahalenin ya da bölgesel bir savaşın tarafı haline gelmesini önlemek için bugüne kadar hangi somut adımlar atılmıştır? Türkiye'nin toprakları, hava sahası ve askeri altyapısı neden ABD ve NATO'nun emperyalist saldırganlığının bir aracı olarak kullanılmaktadır? Hatay, Gaziantep ve Adana'ya düşen füze parçaları ve bölgedeki askeri hareketlilik dikkate alındığında, Türkiye'nin NATO üzerinden bir bölgesel savaşın parçası haline gelme riskine karşı hangi somut adımları atacaksınız? Türkiye'yi savaşın cephesi haline getiren NATO ve ABD üslerinin kapatılması ve ülkeden çıkarılması için bir girişimde bulunacak mısınız? ABD'nin İsrail'e sattığı, her biri yaklaşık yarım ton ağırlığında 12 bin hava-yer bombasının yüklenici şirketlerinden biri olan Repkon USA'nın Türkiye merkezli Repkon şirketinin ABD'deki iştiraki olduğu bilinmektedir. Türkiye bağlantılı şirketlerin emperyalist-siyonist ittifakın parçası haline gelmesini onaylıyor musunuz?"

Kaynak: ANKA