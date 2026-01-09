Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan: "İşçi Yaşamı Önlenebilir Cinayetlere Kurban Edilemez"

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 2025 yılında en az 2 bin 105 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirterek, "Her gün en az 6 işçi... İşçi yaşamı önlenebilir cinayetlere kurban edilemez" ifadesini kullandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılında en az 2 bin 105 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirterek, "Her gün en az 6 işçi… Kadın, çocuk, genç, göçmen, emekli fark etmeksizin ölüm işyerlerinde sıradanlaştı. Ölenlerin yüzde 84'ü ücretli, yüzde 16'sı kendi nam ve hesabına çalışanlar. 138 kadın işçi, 94 çocuk hayatını kaybetti. Kadınlar tarım, gıda, tekstil ve kimya gibi sektörlerde görünmez risk altında" dedi. Aslan, şunları kaydetti:

"İş cinayetlerinin başlıca nedenleri: trafik kazaları (466), ezilme/göçük (374), yüksekten düşme (354), kalp krizi/beyin kanaması (299). Önlenebilir cinayetler, ucuz işgücü ve örgütsüzlüğün sonucu. İnşaat, tarım ve taşımacılık sektörleri ölümlerin yüzde 56'sını oluşturuyor. Deprem sonrası inşaatlarda ihmal ve denetimsizlik can aldı; metal, kimya ve sanayi işkollarında ölümler artıyor. Göçmen ve mülteci işçiler, gençler ve çocuklar en savunmasız gruplar. MESEM ve meslek liseleri çocukları üretime, ölüme yönlendiriyor. Eğitimden koparılıp 'örgütsüz işçi' haline getiriliyorlar. Sendikalı olmak bile yeterli değil; kolektif işçi denetimi ve örgütlülük gerekir. 2025'te ölen 2105 işçiyi saygıyla anıyoruz. İşçi yaşamı önlenebilir cinayetlere kurban edilemez."