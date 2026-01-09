Haberler

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan: "İşçi Yaşamı Önlenebilir Cinayetlere Kurban Edilemez"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 2025 yılında iş cinayetlerinde en az 2 bin 105 işçinin öldüğünü belirterek, bu durumun önlenebilir cinayetler olduğunu vurguladı. Aslan, iş kazalarının başlıca nedenlerini ve risk altındaki grupları açıkladı.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 2025 yılında en az 2 bin 105 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirterek, "Her gün en az 6 işçi... İşçi yaşamı önlenebilir cinayetlere kurban edilemez" ifadesini kullandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılında en az 2 bin 105 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirterek, "Her gün en az 6 işçi… Kadın, çocuk, genç, göçmen, emekli fark etmeksizin ölüm işyerlerinde sıradanlaştı. Ölenlerin yüzde 84'ü ücretli, yüzde 16'sı kendi nam ve hesabına çalışanlar. 138 kadın işçi, 94 çocuk hayatını kaybetti. Kadınlar tarım, gıda, tekstil ve kimya gibi sektörlerde görünmez risk altında" dedi. Aslan, şunları kaydetti:

"İş cinayetlerinin başlıca nedenleri: trafik kazaları (466), ezilme/göçük (374), yüksekten düşme (354), kalp krizi/beyin kanaması (299). Önlenebilir cinayetler, ucuz işgücü ve örgütsüzlüğün sonucu. İnşaat, tarım ve taşımacılık sektörleri ölümlerin yüzde 56'sını oluşturuyor. Deprem sonrası inşaatlarda ihmal ve denetimsizlik can aldı; metal, kimya ve sanayi işkollarında ölümler artıyor. Göçmen ve mülteci işçiler, gençler ve çocuklar en savunmasız gruplar. MESEM ve meslek liseleri çocukları üretime, ölüme yönlendiriyor. Eğitimden koparılıp 'örgütsüz işçi' haline getiriliyorlar. Sendikalı olmak bile yeterli değil; kolektif işçi denetimi ve örgütlülük gerekir. 2025'te ölen 2105 işçiyi saygıyla anıyoruz. İşçi yaşamı önlenebilir cinayetlere kurban edilemez."

Kaynak: ANKA / Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var