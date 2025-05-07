Elon Musk'ın Starlink'i için Trump Döneminde Ek Gümrük Vergileri İle Yeni İzinler Alındı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydu internet ağına, ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan ek gümrük vergileriyle yürütülen müzakereler sayesinde yeni pazarlara giriş izni sağlandığı iddia edildi.

The Washington Post'un ele geçirdiği ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerine göre, ABD'li yetkililer, Trump'ın dış ticaret politikalarını, özellikle de ek gümrük vergilerini, Starlink'in diğer ülkelerde faaliyet gösterebilmesi için bir koz olarak kullandı.

Söz konusu belgeler, ABD büyükelçilikleri ve Dışişleri Bakanlığının, birçok ülkede Starlink'in adını öne sürerek, bu ülkelere Amerikan uydu şirketlerine düzenleyici kolaylıklar sağlamaları yönünde baskı yaptığını ortaya koyuyor.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Trump'ın gümrük tarifeleri üzerinden yürüttüğü ticaret müzakereleri sırasında, Starlink'in faaliyet izni alabilmesi için ilgili ülkelere baskı yapılmasını bizzat talimatlandırdığı bildirildi.

Bu çerçevede en son Afrika ülkesi Lesotho'nun, Starlink'in ülkede internet hizmeti vermesine onay verdiği belirtilirken, Dışişleri Bakanlığına ait bir iç yazışmada şu ifadelere yer verildi:

"Lesotho hükümeti, ABD ile ticaret anlaşması müzakereleri yürütürken Starlink'e lisans vererek iyi niyet gösterdiğini ve Amerikan şirketlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etmek istemiştir."

Starlink'e benzer şekilde erişim izni vermek zorunda kalan ülkeler arasında Hindistan, Somali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Bangladeş, Pakistan ve Vietnam da yer aldı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa göre Hindistan'daki bazı hükümet yetkilileri, Starlink'e onay verilmesinin, ABD ile daha avantajlı ticaret anlaşmaları yapılmasına yardımcı olabileceğine inandıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, iddialarla ilgili Washington Post'a yaptığı açıklamada, Starlink'in dünyanın uzak bölgelerine internet erişimi sağlayan bir Amerikan şirketi olduğuna vurgu yaparak, "Her vatansever Amerikalı, özellikle Çinli rakiplerine karşı küresel düzeyde rekabet eden bir Amerikan şirketinin başarısını görmek ister." ifadesine yer verdi.

Öte yandan SpaceX ile Hindistan, Lesotho ve diğer ülkelerin resmi sözcüleri, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Geçen yılki başkanlık seçimlerinde Trump'ın kampanyasına 277 milyon dolar bağışta bulunduğu bildirilen Elon Musk, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Tesla ve SpaceX'teki görevlerine daha fazla odaklanmak amacıyla halen yürüttüğü ABD Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığından istifa etmeyi planladığını belirtmişti.