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Elon Musk, Avustralya hükümetine tepki gösterdi

Elon Musk, Avustralya hükümetine tepki gösterdi
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Elon Musk, Avustralya hükümetinin 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya erişimini kısıtlama planına itiraz etti. Başbakan Albanese'in yasası, internetin kontrolü olarak değerlendirildi.

X'in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamayı planlayan Avustralya hükümetini, "internete erişimi kontrol etmeye çalışmakla" itham etti.
Musk, sosyal medya platformlarına 16 yaş sınırı getirmeyi planlayan Canberra hükümetine tepki gösterdi.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in yaş sınırına ilişkin yasa tasarını parlamentoya sunduklarını duyurduğu paylaşımı alıntılayan Musk, "Bu, Avustralya'daki tüm vatandaşların internete erişimini kontrol etmenin gizli bir yolu gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYA İÇİN ÇOCUKLARA YAŞ SINIRI TALEBİ

Avustralya'da hükümet, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için yaş sınırı koymayı ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlanıyor. Yaş sınırını ihlal etmeleri durumunda sosyal medya platformlarına ceza verilmesi planlanıyor.

MUSK İLE ALBANESE ARASINDAKİ "SÜRTÜŞME"

Avustralya e- Güvenlik Ofisi, 13 ve 15 Nisan'daki bıçaklı saldırıların ardından, X kullanıcılarının saldırı görüntülerine erişiminin küresel çapta geçici süreyle yasaklanması için federal mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme, görüntülere erişimin geçici süreyle durdurulmasına hükmederken, bu talebi reddeden X yetkilileri Avustralya'nın "yasa dışı ve tehlikeli" yaklaşımına mahkemede karşılık verileceğini duyurmuştu.

Başbakan Albanese, saldırılara ilişkin görüntüleri kaldırmayı reddeden platforma tepki göstermiş, X'in talebe karşı mahkemede mücadele etmesine şaşırdığını belirtmişti.

Musk da mahkeme kararının ardından Avustralya yönetimini "tüm ülkelere sansür" uygulamakla suçlamıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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