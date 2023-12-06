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Elmalı ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi

6 Aralık 2023 10:03 Son Güncelleme: 10:04 Abone Ol

Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Durmuş Yener İlkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitimde trafik kuralları, yaya geçidi kuralları, bisiklet kullanımı ve okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzları gibi konular ele alındı.