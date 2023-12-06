Elmalı ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi
Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Durmuş Yener İlkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitimde trafik kuralları, yaya geçidi kuralları, bisiklet kullanımı ve okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzları gibi konular ele alındı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Durmuş Yener İlkokulunda eğitim programı düzenledi.
Eğitimde, öğrencilere trafik kuralları, önce yaya uygulaması, okul geçidi ve yaya geçidi kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, güvenli şekilde oyun oynama alanları, bisiklet kullanımı, emniyet kemeri, kask, reflektörlü yelek kullanımının önemi ve okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzları konularında bilgilendirmeler yapıldı.