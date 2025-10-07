Haberler

Elmalı'da Pompalı Tüfekle İş Yerine Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin iş yerine pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hasar verildi. Yapılan soruşturma sonucunda saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren toplam 4 şüpheli tutuklandı.

Elmalı'da 23 Eylül saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ö.D.'nin Yeni Mahalle'deki büfesi ile kardeşi S.D.'nin Karyağdı Mahallesi'ndeki döşemeci dükkanına pompalı tüfekle ateş açıldı. Beraberindeki 1 kişiyle bindikleri otomobille iş yerine gelen siyah kapüşonlu mont giyen şüpheli tüfekle birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah geldiklerinde durumu fark eden 2 kardeş polise giderek şikayetçi oldu. İş yerlerinde hasara neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 şüphelinin otomobille iş yerlerinin önüne geldiği, içlerinden birinin pompalı tüfekle ateş açıp ayrıldığı anlar yer aldı.

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen H.B. (18) ve suça sürüklenen çocuk Y.B. (15) ile olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen E.C. ve S.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., Y.B., E.C. ve S.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber: Mehmet AKIN/ELMALI,

