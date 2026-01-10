Haberler

Kamp için çıktıkları dağda mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı

Kamp için çıktıkları dağda mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Elmalı ilçesinde dağda kamp kuran 24 kişi, fırtına sonucu çadırlarının uçması ile mahsur kaldı. AFAD ekipleri, grubu kısa sürede kurtararak jandarma ekiplerine teslim etti.

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde dağda kamp kuran ancak çadırlarının fırtına sonucu uçması ile mahsur kalan 24 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Elmalı'ya bağlı Gömbe Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü'nden 24 kişi, gece kamp yapmak için dağlık alana giderek çadır kurdu. Fırtına nedeniyle çadırları uçan grup, burada mahsur kaldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, grubu 2 saat içerisinde kurtararak jandarma ekiplerine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!

2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!