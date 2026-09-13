Haberler

Elmadağ Kayak Merkezi yakınındaki otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elmadağ Kayak Merkezi yakınında bulunan otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Elmadağ Kayak Merkezi yakınında bulunan otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Elmadağ Kayak Merkezi yakınında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hafif rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, hobi bahçelerine de sıçradı.

Yangında, ilk belirlemelere göre 4 konteyner ev ile bir müstakil ev hasar gördü.

Ekipler, alevlerin bölgede bulunan su dolum merkezi ile hayvan barınağına sıçramaması için bu noktalardaki tedbirlerini artırdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek

Kozinoğlu soruşturmasında, ünlü dizinin senaristleri ifade verecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Türüç'ün TFF yetkilisiyle tartıştığı anlar

Dün geceye damga vuran tartışma
Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar

Maç biter bitmez sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar, olay çıktı
Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi

Dönme dolapta skandal görüntü! Patronunun telefonuyla şoke oldu
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti
Trump'tan İran açıklaması: Savaş ara seçimlerden sonra bitmiş olacak, yakıt fiyatları hızla düşecek

Trump savaşın biteceği tarihi verdi! Yakıt fiyatları için de konuştu
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu: Tercihler 23-24 Eylül'de, atamalar 25 Eylül'de

Öğretmenlerin beklediği takvim belli oldu! İşte o tarihler
İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti

Canlı yayında skandal! Kadın gazeteci neye uğradığını şaşırdı