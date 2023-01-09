Elindeki tüfeğin ateş almasıyla kendini vuran liseli, yaralandı Güncel Haberler SAMSUN'da, elindeki babasına ait ruhsatlı tüfeğin ateş alması sonucu sol kol ve omzundan vurulan lise öğrencisi B.G. (16) yaralandı. SAMSUN'da, elindeki babasına ait ruhsatlı tüfeğin ateş alması sonucu sol kol ve omzundan vurulan lise öğrencisi B.G. (16) yaralandı. Olay, Çarşamba ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi B.G. adlı erkek çocuğu, evde kimsenin olmadığı sırada babası N.G.'ye ait ruhsatlı tüfeği eline aldı. Tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmaların sol kol ve omzuna isabet ettiği B.G. yaralandı. Haber verdiği yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elindeki tüfeğin ateş almasıyla kendini vuran liseli, yaralandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.