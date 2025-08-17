Elindeki Satırla Araçlara Zarar Veren Kişi Hastaneye Yatırıldı

Üsküdar'da elindeki satırla park halindeki araçlara zarar veren ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kişi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, sabah erken saatlerde Ünalan Mahallesi'nde satırlı ve yarı çıplak bir kişinin park halindeki araçlara ve çöp kovalarına zarar vermesiyle ilgili sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülere ilişkin çalışma yaptı.

Ekiplerin incelemesinde, kimliği belirlenen M.T. (53) yakalandı.

Psikolojik tedavi gördüğü, ikametinde tek yaşadığı ve ilaçlarını kullanmadığı belirlenen M.T. hakkında, "mala zarar verme" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.T, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne teslim edildi. M.T. hastaneye yatırılarak tedaviye alındı.