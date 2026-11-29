Türk halk müziği, caz ve Latin müziğini kendine özgü yorumuyla bir araya getiren sanatçı Elif Sanchez, CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Bankkart Mavi Salon'da "Jazz Weekend" kapsamında gerçekleştirilen konserde Sanchez, farklı dillerde ve müzik türlerinde eserler seslendirdi.

Sanchez'in konser repertuvarında "Kırmızı Buğday", "Bağlamam Perde Perde", "Unutmak Kabil mi Seni" ve "Ben Giderim Batum'a" gibi eserlerin yanı sıra "Laçin", "Gel Ey Seher", "Vuelve" ve "Para Recordarte" gibi farklı dillerde eserler de yer aldı.

Sanchez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da sahne almaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Ankara'nın kendisi için çok özel olduğunu belirten Sanchez, "Çünkü Ankara'nın dinleyicisini çok seviyorum. Her Ankara'ya geldiğimde, sahneye çıktığımda harika bir enerji beni karşılıyor. O yüzden bir an önce sahneye çıkmayı bekliyorum." dedi.

Uluslararası sahnelerde farklı kültürlerden dinleyicilerle bir araya geldiğini anlatan Sanchez, repertuvarının önemli bir bölümünü Türkçe eserlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Sanchez, farklı ülkelerdeki dinleyicilerin Türkçe eserlere ilgisine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her gittiğim yerde tabii ki farklı bir enerjiyle karşılanıyorum. Türkçe repertuvarım var. Türkçe şarkılara, türkülere her zaman çok güzel geri dönüşler alıyorum. Türkçe konuşmayan bir ülkeye gittiğim zaman bile orada çok güzel enerjiler geliyor bana. Ama tabii ki gittiğim yere göre farklılık gösteriyor."

"Birçok kültürü ve dili öğrenme fırsatım oldu"

Farklı diller ve kültürlere ait eserler seslendirmesinin yaşamındaki deneyimlerinin bir sonucu olduğunu belirten Sanchez, "Ben genç yaşta Türkiye'den ayrıldım, 17-18 yaşlarımda. Amerika'da, İspanya'da, Ekvador'da yaşadım. Birçok kültürle bir araya geldim. Birçok kültürü ve dili öğrenme fırsatım oldu. O yüzden öğrendiğim her şey doğal olarak içimden müzikal olarak fışkırıyor." diye konuştu.

Müzisyen bir ailede yetiştiğini anlatan Sanchez, ailesindeki herkesin müzikle ilgilenmesinin kendisi için çok büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.

Yeni çalışmalarına ve gelecek yıla ilişkin planlarına da değinen Sanchez, 2026'nın müzikal üretim açısından yoğun geçtiğini kaydetti.

Gelecek yılın ilk yarısında kendi iç sesini dinlemeye ve müzikal olarak neler yapmak istediğini belirlemeye zaman ayırmayı planladığını aktaran Sanchez, "Kafamda yapmak istediğim birçok proje var. O yüzden yarısı onları planlamakla, diğer yarısı da yine benim çılgınca düşüncelerimi dinleyicilerimle paylaşmamla geçecek." dedi.

Sanchez, genç müzisyenlere meraklarını hiç kaybetmemeleri, her zaman hayallerinin peşinden koşmaları ve vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA