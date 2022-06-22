Son dakika haber... Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı Son dakika haberler: İstanbul Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. İstanbul Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. Son duruşmada, sanık avukatlarının olay yerinde keşif yapılması talebi üzerine alınan karar uyarınca sanıklar ve avukatları ile bilirkişi heyeti, Cebeci Mahallesi'ndeki ormanlık alana geldi. Polislerin de katıldığı keşif sırasında olay yerinde detaylı incelemelerde bulunuldu. Geniş güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet ekipleri, sanık yakınlarını incelemenin yapıldığı alandan uzaklaştırdı. Bu sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Olay yerindeki keşif çalışmaları yaklaşık 1,5 saat sürdü. AA / Lokman Akkaya - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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