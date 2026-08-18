e-TEP 2026/3 Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/3) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/3) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 18 Temmuz'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA