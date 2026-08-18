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e-TEP 2026/3 Sonuçları Açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/3) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/3) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 18 Temmuz'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA
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