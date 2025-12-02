Haberler

Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle elektrikli skuterlerde coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri ve yerli üretim şartları gibi yeni hükümler getirildi.

  • Elektrikli skuter işletmecilerine verilen izin süresi 2 yıl olarak belirlendi.
  • İşletmelerin hizmet verecekleri skuterlerin en az yüzde 30'unu yerli üreticilerden temin etmesi zorunlu hale getirildi.
  • Sürüş dışı her hareketin konumu anlık, sürüşe başlanan skuterlerin konumu 3 dakikada bir, sürüşü bitenlerin konumu en geç 10 dakika içinde bildirilecek.

Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde çeşitli düzenlemelere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre; coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi başlıklarda yeni hükümler getirildi.

Yapılan değişiklikle "coğrafi çitleme" tanımı yönetmeliğe eklendi. Coğrafi çitleme kapsamında, belirli alanlara giriş veya bu alanlarda yapılabilecek eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak.

SÜRÜŞ DIŞI HER HAREKETİN KONUMU ANLIK BİLDİRİLECEK

Yetki belgesi sahiplerinin e-skuterlerin seri, plaka ve ID numaralarını ve konum bilgilerini U-Net sistemine işleme zorunluluğu güçlendirildi. Buna göre; sürüşe başlanan skuterlerin konumu 3 dakikada bir, sürüşü bitenlerin konumu en geç 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareketin konumu anlık bildirilecek. Yönetmeliğe göre işletmeler, her ay düzenli olarak kaza ve şikayet verilerini U-Net'e iletecek.

İZİN SÜRESİ 2 YIL OLARAK BELİRLENDİ

E-skuter işletmecilerine verilen izin süresi ise 2 yıl olarak belirlendi. Sürenin bitiminde yeni başvuru olmaması durumunda, harcın ödenmesi kaydıyla izin 1 yıl daha uzatılabilecek. İşletmeler, bir ilçe veya bölgede toplam izinli skuter sayısının en az yüzde 70'ini (Kasım–Şubat döneminde yüzde 40), En fazla yüzde 130'undan fazlasını bulunduramayacak.

İşletmelerin 7 gün 24 saat hizmet verecek bir çağrı merkezi veya aynı işlevi görecek mobil uygulama bulundurması zorunlu hale getirildi. Mobil uygulamalarda skuter konumu, şarj durumu, tahmini menzil, yasak bölgeler (coğrafi çitleme haritası), anlık ücret bilgisi, karbon ayak izi karşılaştırması gibi bilgilerin yer alacağı arayüzler zorunlu olacak.

İşletmeler, hizmet verecekleri skuterlerin en az yüzde 30'unu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilen yerli üreticilerden temin edecek. Bu hüküm, 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya girecek.

