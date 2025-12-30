Haberler

Şanlıurfa'da yalnız yaşayan yaşlı kadın akıma kapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangını söndürmeye çalışan Suriye uyruklu 70 yaşındaki Fatma El Fettah, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, komşuların ihbarıyla ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'da, evde devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangını su dökerek söndürmeye çalışan Suriye uyruklu Fatma El Fettah (70), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Fatma El Fettah, odada ısınmak için kullandığı elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan alevlere suyla müdahale etmek istedi. Bu sırada elektrik akımına kapılan El Fettah yere yığıldı. Evden yükselen dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma El Fettah'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda

Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta veda
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Kocaeli'ndeki rehine krizinde karar çıktı: Baba serbest, şantaj şüphelisi tutuklandı

Okul bahçesindeki rehine krizinde dikkat çeken karar