Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışmasını sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Ömer Derindere Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet Gömeç yönetimindeki 06 M 8492 plakalı motosiklet ile aynı bulvarda yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Tunahan Akbaş'ın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri elektrikli bisikletin sürücüsü Tunahan Akbaş ile yolcu olarak bulunan C.Ç ve motosiklet sürücüsü Mehmet Gömeç ile yolcu olarak bulunan F.T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan elektrikli bisikletin sürücüsü Tunahan Akbaş Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aynı zamanda şeker hastası olduğu öğrenilen Tunahan A'nın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.