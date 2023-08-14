Elektrik kablolarına takılan saman balyası yüklü kamyon yandı: 1 ölü

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde elektrik kablolarına takılan saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, Mut'un Çiftçiler Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik kablolarına takılan 07 AJE 870 plakalı saman balyası yüklü kamyon alev aldı. Kamyon kısa sürede alev topuna döndü. Kamyon şoförü Abdullah Kızılson anda araçtan kendini dışarı atarken, yanan saman balyasının üzerine düşmesi sonucu yanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile çevredeki ev ve tarlalara sıçramadan söndürüldü.

Vücudunda yanıklar oluşan kamyon şoförü ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Adana'ya sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Kızıl hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.