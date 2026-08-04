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Keşan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Önce Direğe Sonra Balkona Çarptı

Keşan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Önce Direğe Sonra Balkona Çarptı
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EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde önce elektrik direğine, ardından da bir evin balkonuna çarpan otomobilin sürücüsü H.Ö., yaralandı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde önce elektrik direğine, ardından da bir evin balkonuna çarpan otomobilin sürücüsü H.Ö., yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Erikli köyü sahilindeki Değişim Sokak'ta meydana geldi. Bozuk yolda H.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 34 CRT 262 plakalı otomobil, önce elektrik direğine, daha sonra ise yazlık sitenin duvarını yıkarak bir yazlığın balkonuna çarptı. Elektik direği sokağa devrilirken, sürücü H.Ö. yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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