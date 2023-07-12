Elektrik direğinden çıkan yangında 8 dönüm arazi kül oldu

BURDUR - Burdur'un Tefenni ilçesinde elektrik direğinden düşen kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında 8 dönüm arazi yanarak küle döndü.

Yangın Burdur'un Tefenni ilçesine bağlı Karamusa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köy sınırları içerisinde bulunan buğday ekili tarlanın yanında bulunan elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımların tarlaya düşmesiyle yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da traktörleriyle yangını söndürebilmek için büyük çaba sarf etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Çıkan yangında 8 dönüm buğday tarlası yanarak küle döndü.