Elbistan'da Traktör Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13 yaşındaki İsmail Samet Güneş, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Güneş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
İsmail Samet Güneş'in kullandığı traktör, Akarca Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altından iş makinesinin yardımıyla çıkarılan Güneş, yakınları tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Güneş'in cenazesi, hastanenin morguna konuldu.
Kaynak: AA / Hakan Ceran - Güncel