YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Elbistan'da CHP 51 yıl sonra belediyeyi kazandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depreminin üssü Elbistan'da 51 yıl sonra CHP kazandı. Depremin ağır hasar bıraktığı Elbistan'da CHP Belediye Başkan Adayı Erkan Gürbüz, yüzde 37 oy oranı ile AKP'nin adayı Murat Mercan'ı geride bıraktı. CHP, en son 1973'teki yerel seçimlerde Elbistan kazanmıştı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 9 saat arayla sırasıyla iki depremden meydana gelmiş; Kahramanmaraş'ta 12 bin 713 kişi yaşamını yitirmişti.

Depremin ağır hasar bıraktığı Elbistan'da CHP Belediye Başkan Adayı Erkan Gürbüz yüzde 37 oy oranı ile AKP'nin adayı Murat Mercan'ı geride bıraktı. CHP 51 yıl sonra Elbistan'da belediyeyi kazandı.

Elbistan'da, 14 -28 Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde, Cumhur İttifakı yüzde 62, Millet İttifakı yüzde 29 oy almıştı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Elbistan, Nurhak, Ekinözü ve Pazarcık ilçelerinde seçimi kazandıklarını açıklamıştı.

Seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa seslenen Öztunç, "Kazanan Elbistan oldu, Elbistan için artık durmadan çalışacağız. Elbistan'ımıza hizmetkar olacağız" dedi.

AK Parti'nin adayı Murat Mercan ise yüzde 34 oy aldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Erkan Gürbüz Elbistan Deprem Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ Parti'de neler oluyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajlarında son durum nedir? 1 Nisan Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Bakırköy Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu kimdir? Amasya Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Amasya Yerel Seçim sonuçları! Kalkım Beldesi Bağımsız Belediye Başkanı Zeynep Çelik kimdir? Zeynep Çelik kaç yaşında, nereli? Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları! 2024 LGS Başvuruları ne zaman? Başvurular uzatıldı mı? Başvuru nereden yapılır? Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İnan Güney kimdir? İnegöl Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa İnegöl Yerel Seçim sonuçları! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Zeydan Karalar kimdir? 31 Mart 2024 Seçimi Tekirdağ Belediye Başkanı CHP Candan Yüceer oldu! Candan Yüceer kimdir, kaç yaşında? SEÇİM 2024! Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK açıklama yaptı mı? Bursa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları! İbrahim Tatlıses evleniyor mu? İbrahim Tatlıses ne açıklama yaptı, ne dedi? 31 Mart 2024 Seçimi Balıkesir Belediye Başkanı CHP Ahmet Akın oldu! Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title