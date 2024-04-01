Elbistan'da CHP 51 yıl sonra belediyeyi kazandı

Kahramanmaraş depreminin üssü Elbistan'da 51 yıl sonra CHP kazandı. Depremin ağır hasar bıraktığı Elbistan'da CHP Belediye Başkan Adayı Erkan Gürbüz, yüzde 37 oy oranı ile AKP'nin adayı Murat Mercan'ı geride bıraktı. CHP, en son 1973'teki yerel seçimlerde Elbistan kazanmıştı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 9 saat arayla sırasıyla iki depremden meydana gelmiş; Kahramanmaraş'ta 12 bin 713 kişi yaşamını yitirmişti.

Depremin ağır hasar bıraktığı Elbistan'da CHP Belediye Başkan Adayı Erkan Gürbüz yüzde 37 oy oranı ile AKP'nin adayı Murat Mercan'ı geride bıraktı. CHP 51 yıl sonra Elbistan'da belediyeyi kazandı.

Elbistan'da, 14 -28 Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde, Cumhur İttifakı yüzde 62, Millet İttifakı yüzde 29 oy almıştı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Elbistan, Nurhak, Ekinözü ve Pazarcık ilçelerinde seçimi kazandıklarını açıklamıştı.

Seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa seslenen Öztunç, "Kazanan Elbistan oldu, Elbistan için artık durmadan çalışacağız. Elbistan'ımıza hizmetkar olacağız" dedi.

AK Parti'nin adayı Murat Mercan ise yüzde 34 oy aldı.