Elbistan'da Ambulans Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Ambulansın devrildiği kazada sürücü ve ambulansta bulunan sağlık görevlileri ile hasta ve refakatçisi yaralandı. Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.