Elbistan'da Ambulans Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Ambulansın devrildiği kazada sürücü ve ambulansta bulunan sağlık görevlileri ile hasta ve refakatçisi yaralandı. Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
S.P. idaresindeki 46 ABF 681 plakalı ambulans, Elbistan-Malatya kara yolunun Demircilik mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri K.G.E, D.B. ve hasta E.D. ile refakatçisi H.B. yaralandı.
Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel