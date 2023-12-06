Elbistan'da ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ikincisinin merkez üssü olan ilçede, güvenlik önlemleri alınarak ağır hasarlı bir bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sonrası enkazlar kamyonlarla döküm sahasına taşındı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ikincisinin merkez üssü olan ilçede, 4 katlı binanın yıkımı öncesinde bölgede güvenlik önlemi alındı.
Güneşli Mahallesi'ndeki ağır hasarlı bina, iş makineleriyle yıkıldı.
Binanın molozu, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.