Üye Girişi
Haberler

Elbistan'da ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ikincisinin merkez üssü olan ilçede, güvenlik önlemleri alınarak ağır hasarlı bir bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sonrası enkazlar kamyonlarla döküm sahasına taşındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ikincisinin merkez üssü olan ilçede, 4 katlı binanın yıkımı öncesinde bölgede güvenlik önlemi alındı.

Güneşli Mahallesi'ndeki ağır hasarlı bina, iş makineleriyle yıkıldı.

Binanın molozu, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Yıkım Deprem Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title