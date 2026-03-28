Elazığ'da kadınlar Gazze'ye destek için birlikte üretiyor

Elazığ'da gönüllü kadınlar Gazze'deki kadın ve çocuklara destek için el emeği göz nuru ürünler yapıyor.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Gazze halkına maddi ve manevi destek sağlamak için yaklaşık 2 yıldır devam eden kurslara katılan gönüllü kursiyerler, örgü, nakış, dokuma, takı, çanta, seramik, ahşap boyama, ev dekorasyonu gibi alanlarda birbirinden değerli el işi ürünler yapıyor.

Gönüllü kadınların ortaya koyduğu örnek dayanışmayla yapılan el emeği göz nuru ürünler çeşitli vesilelerle açılan sergilerde satışa sunularak, elde edilen gelir yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze halkına ulaştırılıyor.

"Ninelerimiz de el emeği göz nuru ürünler yapıyor"

Vakfın il temsilciliğini yapan Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Polat, AA muhabirine, İsrail'in saldırıları sonucu harabeye dönen Gazze'de abluka altındaki Filistin halkının çadır kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Türkiye'deki birçok yardım kuruluşunun Gazze'ye yardımlarını sürdürdüğünü belirten Polat, bu anlamda vakıf olarak yapılan yardımlara katkı sunmak amacıyla gönüllü kursiyerlerle el işi ürünler yaptıklarını dile getirdi.

Polat, kurslarda gönüllü olarak görev yapan kadınların, genç kızların el emeği göz nuru ürünler yaptığına değinerek, şöyle konuştu:

"Vakıf olarak malzemeleri tedarik ediyoruz. Onlar da özveriyle ellerinden geldiğince üretimlerini gerçekleştiriyor. Millet olarak mazlum coğrafyalarda yaşayanların her zaman yanında olduk. Gazze de mazlum kadın ve çocukların olduğu ve ne yazık ki soykırıma uğrayan bir coğrafya. Sonuna kadar, canı gönülden onların yanında olacağız. Tüm dünyadaki mazlumlara, onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Kursa katılan Gizem Nur Köküm de bugün yaşanan savaşlarda en çok kadınların ve çocukların mağdur olduğunu ifade etti.

Bu nedenle dünyanın her neresinde olursa olsun insanlık adına herkesin mazlumlara destek olması gerektiğini vurgulayan Köküm, şunları kaydetti:

"Gazze'deki kadın ve çocuklara destek için el emeği ürünler üretiyoruz. Eğitmenlerimizle, annelerimizle, ablalarımızla hep beraber elimizden geldiğince kadın ve çocuklara destek olacak faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda yeni sergi açmayı planlıyoruz ve gelirini Filistin'deki kadınlarımıza göndermeyi amaçlıyoruz. KADEM'de ablalarımızla, eğitmenlerimizle birlikte bir şeyler üreterek, mazlum coğrafyalardaki kadınlara destek olabilmek için çabalıyoruz. Umarım hep birlikte daha güzel bir dünyayı elde edebiliriz."

Fethiye Yurten ise Elazığ Halk Eğitimi Merkezi'nde usta üretici olduğunu, KADEM'de açılan kurslarda gönüllü el sanatları eğitimi verdiğini belirtti.

"Gönüllü kadınlarımızla birlikte Gazze'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için el emeği ürünler hazırlıyoruz. Bu çalışmalar dayanışma duygumuzu pekiştiriyor. Kadınların emeği ve dayanışması dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirecek en önemli güçlerinden biridir." diyen Yurten, bu doğrultuda çalışmalarına aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi."