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Elazığ Valisi Hatipoğlu, Keban'da 25 yataklı Devlet Hastanesini inceledi

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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Keban'da Kaymakam ve Belediye Başkanı'nı ziyaret ederek ilçeyle ilgili bilgi aldı. Hatipoğlu ayrıca taziye ziyaretinde bulundu, Çocuk Trafik Eğitim Parkuru ile yapımı süren 25 yataklı Devlet Hastanesini inceledi ve esnafı ziyaret etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu Keban ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Hatipoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ile Keban Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ile görüşen Hatipoğlu'na ilçe ile ilgili bilgi verildi.

Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan'ı da makamında ziyaret eden Hatipoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden İl Özel İdare Müdürlüğü Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğünde ziraat mühendisi Alper Kay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Hatipoğlu, temasları kapsamında Halk Eğitimi Merkezi bahçesindeki Çocuk Trafik Eğitim Parkurunu ve yapımı süren 25 yataklı Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA
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